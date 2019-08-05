捷運環狀線日前發生廠商施作道路刨鋪作業，交通維持未確實，造成死亡車禍，新北市長侯友宜日前在道安會報動怒，2日晚間更突襲施工現場，強調施工安全「零鬆懈」，絕對不允許類似車禍憾事再次發生。

侯友宜2日夜間11時，與新北捷運局長李政安突襲同車禍路段的道路刨鋪作業，侯當場確認北市捷運局、廠商及分包商監工人員是否在場，並要廠商出示核准的施工通報單及交通維持計畫，並核對現場交通引導措施及指揮人員值勤是否確實。

侯友宜說，安全維護是施工第一要務，現場監工人員和交通引導指揮人員都要負起責任，車流量過大時，就須彈性把封閉車道時間往後，降低對用路人影響，指揮人員也不能擅自離開工作崗位，道路刨鋪有一定作業程序，但精準掌握各工項就可有效縮短時間，減少對用路人與周圍住戶作息的衝擊。

侯友宜強調，捷運環狀線雖屬北市捷運局負責，但其他新北市境內的道路工程，多為新北市負責，市府主管機關須不定期檢查施工廠商有無依計畫內容進行，且要有彈性，最重要是不能心存僥倖，絕不允許類似車禍憾事再次發生。

(中時 )