林偉智（右）、林宏宇兄弟倆在田尾鄉模範父親表揚典禮中，上台演出，哥哥彈奏鋼琴、弟弟吹奏長笛，樂音悠揚動人、默契絕佳。（謝瓊雲翻攝）

田尾鄉公所4日舉辦全鄉模範父親表揚大會，林振亨（前排中）一家人與鄉長林守政（前排左三）等人合影留念。（謝瓊雲翻攝）

林振亨今年榮獲模範父親，妻子張錦雲33年來愛相隨，很滿意目前的生活狀態，笑稱自己現在是老闆，帶著兩兒子受邀到各地分享美妙音樂，丈夫則負責當司機，載著全家人趴趴走，或者一起搭乘高鐵、火車前往演出目的地，家人間感情更加緊密。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣田尾鄉57歲林振亨過去33年來，投入所有心力，陪伴、栽培兩個先天全盲的兒子林偉智、林宏宇成為音樂演奏家，兩人都曾獲總統接見、表揚：他今年榮獲彰化縣和田尾鄉模範父親表揚，是父親節最甜美的回報與禮物。

從小勤奮的林振亨高職畢業、退伍後，接棒父親的園藝事業，並與相戀三年的妻子張錦雲結婚，幸福美滿的日子卻一夕變調，33歲大兒子偉智出生四個月就診斷出全盲，因當時遺傳醫學並不發達，跑遍全台遍尋名醫仍檢查不出原因。

張錦雲說，當時自費做了所有最昂貴的檢查，在醫師鼓勵下，決定再生一個將來可以幫忙照顧哥哥，從懷孕、產檢到剖腹產都會各科醫師，沒想到剖腹產一周後出院回家，再度察覺異樣，她發現弟弟跟哥哥一樣只會笑但眼球沒反應，3個月大確診也是全盲，再度遍尋全台名醫，讓她的人生一度陷入絕望。

林振亨表示，當時不知道偉智除了看不見，還有輕度智能不足、亞斯伯格症等問題，直到7歲將上小學才終於慢慢會叫爸、媽；他毅然決定一肩扛起經濟重擔，讓妻子辭去公職鄉托教保員全心陪孩子，到教會學彈琴，意外發現兄弟倆的音樂天賦，尤其大兒子對樂譜是過耳不忘，聽力、記性過人。

雖然看不見，但生性樂觀、活潑外向的弟弟林宏宇，國一時就榮獲2001年第一屆總統教育獎，在母親張錦雲訓練下十分獨立，成為實踐大學音樂系第一個招收的全盲生，還以第一名畢業。

高高帥帥的哥哥林偉智除了音樂天賦，還非常喜歡鐵道、火車，他在2005年國科會補助紀錄片「黑暗中追夢」成為主角，全家人二度受邀進入總統府，並在2017年榮獲身心障礙者全國十大傑出金鷹獎。

兩個兒子一路走來醫藥開銷龐大，為了找家教學音樂，張錦雲曾天天開車台中、田尾來回接送；林振亨當年為了拚經濟，拚命工作接工程，一路病倒罹患嚴重肝病，夫妻倆不離不棄，為了兒子們堅持走了過來。

2011年底偉智、宏宇一起考取街頭藝人，現在每周五下午、周六白天固定在國道清水和南投休息站演奏，夫妻全程接送，負責當他們的眼睛，也幫忙架設器材，徜徉在美妙的音符中，是一家人最親密、最美好的時光。

(中時 )