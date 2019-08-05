新北市警查局與政風室日前接獲情資，調查樹林分局柑園派出所周姓副所長，疑似預先向八大業者通風報信，導致警方在偵辦緝查案情時，多次撲空或發現消息走漏，政風室今早掌握情資，兵分多路前往周警住所及辦公室等地搜索相關證物，約詢周警前往廉政署進一步說明，目前正在釐清是否只有周警一人涉案。

樹林分局秘書室表示，目前尚未釐清周警的涉案內容，周警已先由政風室帶往廉政署進一步說明，並非持拘票將人拘提，也沒聽說有要擴大約詢其他員警的消息，目前案情仍在調查中。

(中時 )