疑向八大業者報信 柑園派出所副所長遭帶回廉政署 17:512019/08/05 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 廉政署。(翻攝自Google map) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市警查局與政風室日前接獲情資，調查樹林分局柑園派出所周姓副所長，疑似預先向八大業者通風報信，導致警方在偵辦緝查案情時，多次撲空或發現消息走漏，政風室今早掌握情資，兵分多路前往周警住所及辦公室等地搜索相關證物，約詢周警前往廉政署進一步說明，目前正在釐清是否只有周警一人涉案。 樹林分局秘書室表示，目前尚未釐清周警的涉案內容，周警已先由政風室帶往廉政署進一步說明，並非持拘票將人拘提，也沒聽說有要擴大約詢其他員警的消息，目前案情仍在調查中。 (中時 ) #柑園派出所 #廉政署 #八大業者 也許您會感興趣 推薦閱讀 打造郵政物流園區 廉政平臺啟動 04:102019/08/01 產業特刊 廉政署民航局座談 推動廉潔重大工程 12:482019/08/02 社會 社會熱門新聞 陸美魔女來臺賣淫 8天接25客只賺這些 - 社會 彰化製酒廠氣爆4人傷 2人命危 - 社會 正妹從警 當好個警察送父親節最好禮物 - 社會 陳逸夫柳惠千 調職回軍 - 日報 基隆》氧氣瓶吸光！偕愛妻基隆潮境潛水 男溺斃 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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