中部某國小4年級女童，7月中旬在校爬上2樓走廊護欄，與另名小2男童發生口角，男童怒推女童1把，導致她從4米高處墜地，造成顏面、雙手及骨盆嚴重骨折，一度住進加護病房，經急救出院13天出院。女童母親5日在臉書揭露此事，公開諮詢並質疑校方涉隱匿、未即時報警，網友一陣譁然。

校方回應表示，校方在事發當天8點許就已進行校安通報，絕無隱匿，因為女童一開始表示是自己掉下去，所以未立刻報警；隨後，女童才告知校方，是遭人推下樓受傷，校方即立刻向警局報案。

該起女童墜樓事件是因女童母親昨晚在「爆廢公社」貼文，引起網友注意。女童母親指出，女兒暑假一早就到校接受補救教學後，她接到校方來電告知，女兒從高處墜落地面已送醫急救，她緊急到院才知道女兒傷勢嚴重，顏面、下巴、雙手及骨盆等多處骨折、脾臟撕裂傷，病情一度緊急送進加護病房，經住院治療13天出院。

女童母親指出，女兒出院後無法自行走路，且顏面受傷，牙齒無法咬東西，只能吃流質食物，體重一直下降，讓人不捨，但推她下樓的男童家庭又不健全，而且學校告知女兒出院支付的15萬8千餘元是代墊，未來若申請到學生保險與公家救難金時要歸還，詢問未來要如何處理。

國小校長回應表示，經調查，當天女童提早在8點20分左右到校，把書包放在4樓教室，不知何故爬上跑到2樓，高約116公分的走廊護欄。有名小2男童到2樓裝水，兩人發生言語衝突，男童情緒失控而怒推站在護欄的女童腿部，女童失去平衡墜落約4米高地面。

校長說，學校老師、校護接獲意外訊息，就立刻協助送醫。校方知道女童家裡經濟狀況不佳，家長會陸續先拿新台幣6萬6千元提供應急，女童在7月29日出院，再動用學校的仁愛基金支付15萬8400元的醫藥費。

校長表示，家長會人員當時向家長說，若拿到學生平安保險2萬8千多元，希望可以回捐給學校仁愛基金，幫助其他小朋友。此外，學校將為女童開立專戶募款一定會協助後續復健，請女童家長放心。

(中時 )