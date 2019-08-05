152公分但有超強心臟的王律勻，今日在2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽金牌戰後來居上，不但在正規賽追平對手，進而在延長加賽擊敗新加坡強敵羅梓嘉，首度在國際賽奪得金牌。

王律勻上午先和「貢丸」陳宏溢在複合弓混雙金牌戰，第一局以36比38落後兩分，第二局39：36，總分75比74倒領先1分，第三局對手出現三支10分箭，總分 113比112超前，第四局兩隊同為37分，中華隊149比150飲恨僅得到銀牌。

王律勻緊接著和許嬿樺、翁意婷聯手在團體賽銅牌戰迎戰泰國，第一局中華隊55比57落後，第二局53比54，總分108比111落後3分，第三局中華隊6箭中有5支10分箭，59比54，167比165逆轉超前。第四局中華隊繼續上緊發條，射出3支10分箭和對手同為56分，總分223比221獲勝，銅牌有驚無險到手。

王律勻下午續戰個人賽金牌戰，第一箭就失手射出6分箭，第二箭也只有8分，反觀新加坡羅梓嘉一開賽就連射三支10分箭，才第一局王律勻就落後6分，讓人為她捏一把冷汗。但王律勻第二局28比27追回1分，第三局29比27再趕回2分，第四局29比28扳回1分，第五局背水一戰第一箭9分，羅梓嘉7分，雙方首度平手，接下來兩箭同為18分，137比137進入延長賽。

延長加賽隊友不斷喊著「加射女王！加射女王！」替她打氣，王律勻也很給力，以9比8驚險擊敗羅梓嘉，勇奪金牌。

這是王律勻第一次在國際賽奪牌，而且一次就拿到三面，金銀銅都有了，讓她超開心。談到第一箭，王律勻苦笑表示：「本來就緊張，風又超大我擔心箭會飛走，加上害怕時間不夠就倉皇出手，看到6分自己也嚇一跳，這是我第一次在國際賽射出6分。」

箭已出手沒有後悔藥可吃，「教練要我調整呼吸，把自己的動作作好，不要想太多，我也轉念告訴自己：『大膽射！盡力就好！』能夠扳平最後加射再贏，坦白說有些不可思議，很開心自己辦到了。」

中華隊南韓籍教練田仁秀說，這次中華隊是派青年隊與賽，跟成人隊國手相比，小朋友經驗嫩了些，實力當然還是有落差，今天比賽時小將還是因為緊張，沒能以平常心出賽將練習時的水準完全發揮出來，但因為專注度夠，表現有提升上來。

田仁秀認為，這批複合弓小將們有實力，只是信心度還不夠，有時會抓不到感覺，這場比賽後他們成長了不少，只要再經過幾場大比賽磨鍊和洗禮，應該很快地可以和目前的國家隊接軌，是台灣複合弓界的明日之星。

(中時電子報)