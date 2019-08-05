北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，各國必須共同合作，阻止孤狼式攻擊，這些攻擊者雖獨自犯案卻彼此相互啟發。

美國上週末期間發生2起大規模槍擊事件，德州和俄亥俄州接連傳出槍響，共造成29人死亡、數十人受傷，促使各界要求進行更嚴格槍枝管制。此外，槍擊案也引發各界擔心，白人民族主義（White nationalism）和仇外政治再度復興。

路透社報導，史托騰柏格今天造訪基督城（Christchurch），他將在紐西蘭待2天。基督城2座清真寺3月發生大規模槍擊案，一名疑似白人至上主義者在寺內開槍濫射，奪走51條人命。

史托騰柏格告訴國營紐西蘭電視台（TVNZ）：「這些槍擊案是由孤狼犯案，但他們同時也相互關連，因為他們利用彼此互相啟發，並在不同犯罪宣言中提及彼此。」

「這強調了一件事，我們必須以眾多不同方式和不同手段對抗恐怖主義。」

德州槍擊案中，槍手在艾爾帕索（El Paso）的沃爾瑪（Walmart）賣場開火，造成20人死亡。這名槍手在犯罪宣言中，對基督城清真寺槍擊案槍手表達支持。

基督城槍擊案後，紐西蘭當局以謀殺罪名起訴澳洲籍槍手塔倫（Brenton Tarrant）。塔倫疑似白人至上主義者，對被指控的全部罪名拒絕認罪。

史托騰柏格表示，社會必須奮起捍衛自由、開放和包容的價值。

他說：「許多恐怖分子是我們當中的一分子，他們土生土長，他們來自我們本身的社會，因而這也與解決根本原因息息相關」。

(中時 )