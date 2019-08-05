南韓國防部發言人崔賢洙今天在記者會上表示，韓美從未正式討論在亞洲部署新型陸基常規中程飛彈事宜，南韓軍方內部也沒有考慮此事。

南韓「中央日報」今天在頭版以「針對中國－美國希望在亞洲部署中程飛彈」為標題報導，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）3日在前往澳洲的專機中表示，有意在亞洲同盟國境內部署射程在1000至5500公里的新型陸基常規中程飛彈。

艾斯培說：「為因應中程核飛彈條約（INF Treaty）廢棄射程5500公里以下的飛彈屆滿，有必要有效擴大射程，我們不僅要防衛歐洲全域，還要防衛印度太平洋全域，因此，研發並部署長程精準發射戰力乃極為重要的課題。」

觀察家認為，美國或許已研討將南韓列入部署中程飛彈的對象國家。由此，也可能又引發中國和北韓極度反彈的美國反飛彈系統「薩德反飛彈系統」（THAAD）風暴再起。

南韓聯合新聞通訊社報導，崔賢洙說，南韓對實現半島非核化的立場沒有變化，將於9日舉行的韓美防長會談也不會討論部署中程飛彈的相關問題。

被問及美國是否邀請南韓向荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）派兵時，崔賢洙說，美國沒有正式提出邀請，南韓政府正在考慮保障南韓船舶在荷莫茲海峽安全航行的各種方案。

對於韓美今天起進行的聯合軍演一事，崔賢洙並未作出具體說明，只表示韓美正在籌備下半年的聯合演習，以核對總和評估韓軍收回戰時作戰指揮權所需的「初始作戰能力」（Initial Operational Capability，IOC）。

(中時 )