颱風預測路徑。(圖/氣象局)

「利奇馬」又西偏不排除直撲台 中心恐登陸東北角（影/中天新聞）

三颱共舞！目前西太平洋有2個颱風在發展，第8號颱風「范斯高」直撲日本，第9號颱風「利奇馬」路徑又略往西修、更靠近台灣一些，不過後面路徑仍有變數。另外，關島北邊海面又有一熱帶性低氣壓生成，氣象局預估最快周二增強成今年第10號颱風「柯羅莎」，未來會往偏北方向移動，可能會影響利奇馬颱風路徑。

氣象局預報員陳建安表示，目前位在關島海面的熱帶低氣壓在下午2時生成，該熱低壓逐漸發展趨勢，有機會在24小時內增強為第10號颱風「柯羅莎」，路徑往偏北方移動。如果有生成，未來可能會影響利奇馬颱風路徑，讓利奇馬往西移動。不過，目前預測對台灣不會有任何直接或間接影響。

第9號颱風「利奇馬」根據中央氣象局14時最新資料，中心位置則來到鵝鑾鼻東南東方1010公里海面上，24小時內持續以每小時5公里的緩慢往西北西移動。「利奇馬」最新路徑又略往西修，更靠近台灣一些，預計周三(7日)起外圍環流開始影響台灣，8、9日兩天影響最為劇烈，東北部首當其衝，不排除發布陸上颱風警報，但後面路徑仍有變數。

(中時電子報)