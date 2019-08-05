根據英國保守黨前副主席、民調專家艾希克羅所做的調查，多數蘇格蘭民眾支持脫離英國獨立，這是2017年3月以來首見大規模調查中挺獨立民意佔多數。

英國首相強生（Boris Johnson）承諾，無論有無協議，英國將在10月31日脫離歐洲聯盟。2016年公投時蘇格蘭支持留在歐盟，因此蘇格蘭民族黨黨魁兼首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）曾告訴強生，蘇格蘭議會將考慮立法，推動第2次獨立公投。

艾希克羅（Michael Ashcroft）所作民調詢問受訪者對於獨立公投的投票意向，結果46％支持獨立，43％不支持。若排除表示不知道與不投票的受訪者，則支持獨立的比例達52％，不支持則是48％。

反對強生主政的艾希克羅說：「強生上週訪問愛丁堡後，我對蘇格蘭民眾做民調，衡量他們對第2次獨立公投的支持度，並研判蘇格蘭人對於獨立的看法。」

他說：「我發現支持第2次獨立公投的民意稍占上風，而且兩年多來首見支持獨立的民意佔多數。」

(中時 )