近日美方指責中方沒有採購美農產品的實際行動，大陸國家發改委相關負責人在接受央視記者採訪時表示，大陸企業已經向美國採購了大豆等美國農產品，但是，部分農產品暫未成交，主要是因為這些產品的價格缺乏競爭力。

關於對美農產品採購，大陸正在繼續落實此前已簽協議的自美大豆進口。G20大阪會晤後至7月底，已有227萬噸美國大豆新裝船運往中國，預計8月份還會有200萬噸大豆裝船，雙方企業已簽協議的1400萬噸大豆中將僅剩30萬噸9月份待裝船。

7月19日開始，中方相關企業持續就採購美國大豆、高粱、小麥、玉米、乙醇等農產品進行詢價。截至8月2日晚，已成交大豆13萬噸、高粱12萬噸、乾草7.5萬噸、小麥6萬噸、豬肉及製品4萬噸、棉花2.5萬噸、乳製品0.57萬噸、加工水果0.45萬噸、新鮮水果0.04萬噸。這些成交的農產品，均由中方企業向國務院關稅稅則委員會申請排除進口加徵關稅。

大陸國家發展改革委黨組成員、秘書長叢亮就表示，中美兩國在農業領域互補性很強，開展農產品貿易符合雙方共同利益。中美兩國元首大阪會晤後，中方在採購美國農產品方面積極顯示合作誠意，取得不少進展。

叢亮介紹，乙醇、玉米、大豆油、葡萄酒和啤酒等農產品暫未成交，主要原因是美國這些產品的價格缺乏競爭力。以乙醇為例，去年3月和7月，為分別反制美對我232、301調查後加徵關稅，中方對自美進口乙醇進行了兩輪加徵關稅，分別加徵了15％和25％的關稅，目前稅率為70％。按美國出口商報價，排除反制301調查加徵的25％關稅後，進口完稅成本仍比國內市場價格高出30％多，不具備商業可操作性。

據叢亮介紹，有些美國農產品進不來，根本上還是受美方加徵關稅打貿易戰的影響，造成美國農產品市場價格偏高，在中國市場缺乏競爭力，充分說明貿易戰是「雙刃劍」，害人害己。希望美方堅守誠信這一市場經濟的基本原則，多做一些利人利己的事，少一些損人不利己的行為和無端指責，為中美農產品貿易暢通掃除障礙、創造條件。

(中時 )