日本繼7月初強化管制3項關鍵電子材料出口南韓，8月2日又將南韓剔除在貿易優惠「白名單」國家之外，引發雙方關係惡化。南韓《朝鮮日報》5日指稱，在安倍政府中主導降低南韓出口審查優待國地位的經濟產業相世耕弘成（57歲），連日來不斷發表刺激或譴責南韓的言論，充當著經濟報復的先鋒。

2日發表日本內閣會議決定的就是世耕弘成。世耕說：「（今後）營造可以信任和對話的環境是南韓的責任。」將事態的責任推卸給了韓方。關於為對抗日本的措施，南韓政府也宣布將日本移出白名單國家一事，他表示：「韓方應該冷靜應對。」

《朝鮮日報》報導說，世耕弘成是日本首相安倍晉三最親信的人之一。他憑藉在通信公司NTT擔任過宣傳科長的經驗，從2005年負責擔任自民黨的選舉戰略及宣傳工作後，被評價為「可以為安倍製造出任何邏輯」。

日本政界認為，世耕利用自民黨的「網路支持者俱樂部」（J-NSC，自民黨網軍），在網上為安倍政權主導操縱有利的輿論。如果發生對安倍內閣不利的事件，就將視線轉向其他地方，如果發生對在野黨不利的事情，就讓事態進一步擴大。

《朝鮮日報》指出，因此，世耕弘成在日本政界被稱為「自民黨的戈培爾（前年德國納粹黨宣傳部長）」或「安倍的戈培爾」。2013年報紙曾報導過，安倍在聽說世耕的外號後送給他戈培爾的書籍。安倍把世耕叫來，說：「這是我上高中時讀過的。」然後把關於戈培爾的書籍送給了他。

據說，安倍對大吃一驚的他說：「用戈培爾的話來說，這是悲慘的，你也最好小心。」 安倍將於下月改組內閣，但世耕弘成很可能留任。大多數分析認為，即使被替換掉，他也會憑藉給南韓施加「一擊」而立下的汗馬功勞，在安倍內閣中扮演更大的角色。

(中時 )