台南市有豐富的歷史人文及農特產，近年來輕旅行遊程正夯，南市大內、官田區公所也合作推出跨區輕旅行，將帶領遊客走訪孕育各類鮮果的大內白堊土地形，體驗自製桂花釀、看看環保的官田烏金菱炭等文創品，2梯次的遊程從明天上午9點起開放線上報名，區公所今天也請來台南市長黃偉哲當代言人。

南市民政局指出，這項「惡龍尋烏金寶藏」輕旅行活動分為2梯次，均為1日遊程，帶領遊客走訪大內龍貓公車站彩繪村，還安排許多DIY課程體驗，包含二溪國小自製桂花釀、曲溪自然教室黃梔染布、官田菱炭生活工廠製作菱殼炭水耕盆栽、菱殼炭吸附包、並大啖用官田窯燒製的PIZZA等，內容相當多元豐富。

「惡龍尋烏金寶藏」輕旅行以知識經濟為主題，也結合官田、大內國中小學及社區環境教育的成果向遊客推廣，加上在地農特產及人文地景，強調是「有吃又有玩」的知識之旅。

台南市長黃偉哲表示，面對大陸自由行觀光客減少，推動台南產業、旅遊跨區合作串成旅遊帶，是市府未來積極努力的目標，同時也要利用其他方式來吸引日本、韓國及新南向國家等國際觀光客，以填補大陸觀光客的缺口。

「惡龍尋烏金寶藏」分別為8月25日及9月28日2個梯次，每梯次限額40人，第1梯次報名費每人190元，行程包括白堊地地形、自製桂花釀、體驗手作窯烤PIZZA及水果沙拉、認識菱殼炭、水耕盆栽DIY等，最後回到龍貓公車站彩繪村，第2梯次的自製桂花釀改為體驗黃梔染布，每人320元，6日上午9時起開放線上報名，有意願民眾可上大內區公所及官田區公所網頁查詢相關資訊。

(中時 )