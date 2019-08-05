在密歇根州羅穆盧斯市(Romulus,_Michigan)的威洛倫機場(Willow Run airport)在舉行2019年雷鳥密歇根航展(Thunder Over Michigan airshow )，結果在8月2日練習賽期間，一架美國空軍的F-16V在飛行中丟失了一塊檢修蓋板，所幸不影響飛行。

航空學家(the aviationist)報導，這一事件是由航空攝影愛好者詹姆斯‧ 伍戴爾(James Woodard)發現的，他拍攝完戰機後，在整理照片時發現了這架F-16遺失了機身右側的蓋板，就在臉書上發表。

伍戴爾的照片顯示，這架F-16是在執行了一個高G轉彎時，蓋板鬆脫抛飛的，他的照片甚至直接紀錄到蓋板鬆脫的那一刻。

美國空軍F-16 V蝰蛇戰機(Viper fighter)演示飛行隊的指揮官蓋瑞特‧舒密茲少校(Garrett Schmitz)說：「偶爾會發生這種情況。這對於F-16或任何飛機來說，算是偶發的小問題，有時面板閂鎖就會失敗，雖然這種情況並不常見，但不算太嚴重，我們修理修理就能繼續使用。」

分離的蓋板位於飛機的左側，就是F-16固定武裝20公釐M61A1加特林式機砲的後面，在為M61A1維護時，就會打開這塊蓋板。

舒密茲少校說，在飛行表演時，戰機會展現渾身解數，將機體拉到最大的9G，但是在通常的情況下，F-16並不是每天都會拉到9G。我們是比普通的F-16更耐操，但有時機械部件就是會失效，這就是昨天發生的事情。

這架F-16落地後，由於蓋板遺失，因此接下來的表演改由另一架F-16來完成。

(中時電子報)