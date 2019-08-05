嘉義市1名7旬謝姓老翁，獨自在台中市區步行數公里，不堪酷熱天氣，滿頭大汗坐在馬路旁，1名實習警察路過，注意到老翁氣喘吁吁，展開為民服務實習技能，並通知學長一起護送老翁到醫院，完成任務，激發他對警察工作的動力，未來幫助更多人。

謝姓老翁向警方表示，自己居住嘉義縣，最近因妻子生病在台中住院，他放心不下老伴每天在醫院陪伴，當天出來透透氣，順便買食物回醫院，走著走著竟然忘記回醫院的路，一直在附近繞圈圈，還好有熱心警察協助，讓他回到醫院，讓妻子放心。

警方不斷詢問謝姓老翁，妻子住哪家醫院？地址在哪？但老翁卻無法明確表達，進一步詢問老翁家住嘉義，台中地區道路不熟，只知道去醫院看妻子之後，走出醫院大門也忘了如何繞回去，就在路邊休息。

警方指出，當時謝姓老翁無助坐在路旁，以為是失智老人忘了返家的路，經詢問原來老翁趕著回醫院探視妻子，因擔心老翁中暑，先帶他至派出所內休息，查到地址再請人帶他回到醫院；年輕實習生的機警，主動完成為民服務的任務，也令學長姐大為讚賞。

(中時 )