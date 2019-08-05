第9號颱風利奇馬颱風形成，中央氣象局昨天表示，依目前預估，利奇馬颱風恐怕會成為中度颱風，該颱風外圍環流周三開始影響台灣，北部、東半部、恆春半島迎風面會開始降雨，周四及周五則是最接近台灣的時候，北部、東北部及中南地區可能會發生強風、大雨以上等級雨勢，目前發布陸上颱風警報機率大概5成。

利奇馬颱風今天下午14時的中心位置在北緯 18.9 度，東經 129.7 度，以每小時5公里速度，向西進行。中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒 28 公尺，七級風暴風半徑 100 公里。預報員陳建安表示，目前導引氣流較微弱，預計明天速度加快後，也較容易判斷其路徑。

陳建安表示，利奇馬颱風的外圍環流，周三會為迎風面帶來降雨，包括東半部、恆春半島、東北部會有降雨，並有較大雨勢發生的機率，而周四及周五則是最接近台灣的時候，不排除北部地區、東北部地區及中南部山區會有大雨以上等級雨勢，周六颱風遠離台灣後，則會引進西南風為中南部帶來雨勢。

陳建安說明，就目前路徑應該會發布海上颱風警報，但時間點還沒確定；至於發布陸上颱風警報機率大約5成。

(中時 )