交通部觀光局公布秋冬國旅補助，預計投入36億元，9月1日正式上路。觀光局3日指出，離島補助方案將多納入蘭嶼、綠島、小琉球，觀光局今向交通部報告，預計下周提出第二波方案。交通部長林佳龍表示，應對赴花東旅遊的交通研提優惠措施，將由交通部政次黃玉霖另召集會議研商。

因應大陸限縮陸客來台，交通部推出擴大國旅秋冬旅遊補助計畫，下周將提出第二波方案。交通部觀光局今日下午向交通部長林佳龍簡報相關內容，林佳龍指出，「離島加碼」每人多優惠一次，從原僅限金門、馬祖、澎湖，改為增列小琉球、綠島及蘭嶼三離島。

林佳龍要求民航局，針對新南向的國家，開拓包機直航的客源，提高東南亞國家人民來台旅遊的便利性及動機；另一方面，也請觀光局研議，是否能對港澳地區旅客來台觀光，提出適當的鼓勵措施。關於東南亞國家簽證放寬問題，則待行政院召開跨部會的研商會議。

另外為提振花東觀光，林佳龍表示，應參考《花東地區發展條例》立法精神，對赴花東旅遊的交通研提優惠措施，將由交通部政次黃玉霖另召集會議研商。

(中時 )