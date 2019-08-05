紙風車劇團5日在臉書宣布因「台中市政府不歡迎」取消本周六、日在西屯及豐原舉辦「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」，未來紙風車公益演出將全數跳過台中，引發綠營痛批。（盧金足攝）

紙風車停演？中市府：誤會 場地租借照規定

受親子喜愛的紙風車劇團，5日在臉書宣布因「台中市政府不歡迎」取消本周六、日在西屯及豐原舉辦「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」，未來紙風車公益演出將全數跳過台中；市府新聞局長吳皇昇下午出面表示，市府對公益活動從未預設立場，南陽國小因在操場演出未收費、永安國小收費1萬多元租金，學校依規進行，目前已連繫紙風車盼溝通化解誤會。

「13年來，紙風車第一次取消跟孩子們的承諾！」紙風車劇團在臉書發文表示，紙風車只是小小的藝文團體，能力有限，不願意被糟蹋及侮辱，台中市政府不歡迎，紙風車公益演出會全數跳過台中。

紙風車劇團抨擊台中市府因為質疑紙風車的色彩，不准公所協助、也不准學校提供場地給368工程使用，求學校半天，最後付錢租借學校操場、簽下切結，加上一堆但書，該劇團決定在台中市公益喊停，引發立法院副院長蔡其昌與立委黃國書、張廖萬堅，市議員江肇國及林德宇、陳世凱等人發文批評台中市府的目光只有政治沒有文化。

紙風車劇團因場地問題，發出跳過台中演出聲明掀起風波，民意代表撻伐，也引發家長關切，暑假期間很多孩子期待的演出，希望落空。紙風車還舉出上週日卡車在基隆演出，暖暖的碇內國小因為進場動線角度及動線無法進場，校長和主任為了讓鄰近的孩子們可以就近來看不放棄，在百忙中抽空補土、鋪木板、墊沙包、卡車一早先去試走，順利進場！感動掉淚！感激！

吳皇昇表示，這兩場紙風車劇團的演出，教育局並無補助或共同策畫，依規不得作為協辦單位，但活動所需的行政協助，市府全力協助，絕不因此有任何影響，一定全力支持。

不准紙風車來借場地是否為政治杯葛？吳皇昇指出，這次有涉及到租借的學校方式，南陽國小和永安國小，有各自的場地租借規範，南陽國小場地租借免費，永安國小因為場地租借規範當中有相關衍生的租借費用，場地租借是一萬多元，按照學校的規定來做進行。

吳皇昇說，校方或教育單位與紙風車劇團的溝通聯繫有些誤會，「就是誤會！」台灣有很多優良優秀的藝文團體、公益團體，台中都歡迎他們來台中，只要符合原則性的規範，都會釋出最大的誠意，盼紙風車劇團能了解台中市政府的誠意。

他強調，教育單位與紙風劇團下在連繫溝通，就和人相處，本來就是難免會有一些誤解、誤會，不希望走到最後一步路，希望透過溝通、透過聯繫，好好的說明，讓對方去了解彼此知道對方雙方的立場和原則。

對外界質疑是否政治力介入？吳皇昇說，劇團這方面應該是個誤會了，誤會是雙方的，不是只有單方的誤會，這一塊就是需要學校方、教育單位還有跟紙風車去說明雙方了解清楚，市府並沒有介入走，永安國小、南陽國小他們都按照規定走，可能是有收費與無收費兩種情況，造成劇團某種程度的誤會，問題釐清清楚之後，希望劇團理解市府最大誠意。

(中時 )