韓國大勢偶像姜丹尼爾與女團Twice隊長志效今（5）日傳出證實熱戀中，兩人交往近半年，甚至成員們都知道這件事，兩人會認識是由一位前輩介紹認識的，如今這位前輩也被韓國媒體起底是前JYP的偶像成員2AM中的任瑟雍。

2AM的成員任瑟雍是前JYP成員，當初曾和志效一起經歷練習生時期，介紹兩人認識。（圖／翻攝自韓網）

據韓國媒體《SPOTVNEWS》報導，瑟雍在JYP當練習生時，曾和8歲就進公司當練習生的志效一起練習過，因此瑟雍介紹兩人認識。兩人也因為瑟雍的介紹，在今年初成為戀人開始交往。

韓國兩大超夯偶像姜丹尼爾與女團TWICE隊長志效今（5）日證實熱戀中。（合成圖／翻攝自臉書）

(中時電子報)