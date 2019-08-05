JYP偶像前輩就是姜丹尼爾與Twice志效的媒人！ 18:262019/08/05 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 女團Twice隊長志效（左）與男偶像姜丹尼爾（右）爆出熱戀，傳出JYP前輩男星（中）就是介紹兩人相戀的媒人。（合成圖／翻攝自韓網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國大勢偶像姜丹尼爾與女團Twice隊長志效今（5）日傳出證實熱戀中，兩人交往近半年，甚至成員們都知道這件事，兩人會認識是由一位前輩介紹認識的，如今這位前輩也被韓國媒體起底是前JYP的偶像成員2AM中的任瑟雍。 2AM的成員任瑟雍是前JYP成員，當初曾和志效一起經歷練習生時期，介紹兩人認識。（圖／翻攝自韓網） 據韓國媒體《SPOTVNEWS》報導，瑟雍在JYP當練習生時，曾和8歲就進公司當練習生的志效一起練習過，因此瑟雍介紹兩人認識。兩人也因為瑟雍的介紹，在今年初成為戀人開始交往。 韓國兩大超夯偶像姜丹尼爾與女團TWICE隊長志效今（5）日證實熱戀中。（合成圖／翻攝自臉書） (中時電子報) #韓國 #姜丹尼爾 #志效 #TWICE #2AM #任瑟雍 #媒人 #戀情 也許您會感興趣 推薦閱讀 別管姜丹尼爾了 張藝興脫到剩內褲你知道嗎！ 15:092019/08/05 娛樂 台灣首位「全球先生」代表出爐！是185公分的他 13:472019/07/25 娛樂 男偶像狂嗑70顆生蠔 回家把汽車都舉起來！ 18:102019/07/30 娛樂 「國民男友」丁海寅公開台北見面會佛心座位、福利圖 19:122019/08/01 娛樂 AV男神現身西門町 教包莖男如何戴保險套 21:402019/08/01 娛樂 38歲張娜拉爆嫁同齡男星 本人尷尬回應讓網友留言哭了 17:042019/08/05 娛樂 最強韓流偶像CP誕生！姜丹尼爾爆戀TWICE志效 JYP認了 09:572019/08/05 娛樂 L金明洙見面會搶票日公布！VIP離舞台零距離 15:452019/08/05 娛樂 女偶像穿比基尼辣倒奶 不慎走光露點了 15:412019/08/05 娛樂 姜丹尼爾熱戀志效 早是TWICE中公開的秘密？ 13:402019/08/05 娛樂 娛樂熱門新聞 最強韓流偶像CP誕生！姜丹尼爾爆戀TWICE志效 JYP認了 - 娛樂 JYP偶像前輩就是姜丹尼爾與Twice志效的媒人！ - 娛樂 姜丹尼爾熱戀志效 早是TWICE中公開的秘密？ - 娛樂 王彩樺巧遇「她」好High：像做夢 口罩一拉開超大咖女神 - 娛樂 余苑綺爆要求月子中心全額贊助 當媽後驚天收入曝光打臉了… - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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