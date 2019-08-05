▲草屯療養院附設失智護理之家，特別設計懷舊療癒環境，病房佈置成懷舊的柑仔店。（楊樹煌攝）

▲草療附設失智護理之家，懷舊療癒環境，還有佈置成懷舊的南投大戲院。（楊樹煌攝）

依衛福部委託的全國失智症流行病學研究調查發現，65歲以上老人失智症盛行率為8％，推估國內107年底失智症人口已超過27萬人，未來40年更可能突破85萬人；失智人口快速增，因少子化致家庭照顧人力缺乏，造成家屬極大負擔，草屯療養院最近就開辦失智護理之家，並採24小時全時照顧，以減輕家屬照顧負荷。

草屯療養院老人次專科醫師沈政男表示，輕度失智症患者有自我照顧能力，留在社區或家庭照顧還可以，但失智症常衍生多疑、躁動、失眠、遊走、拒絕照顧，甚至暴力攻擊等行為與心理問題（BPSD），這是家屬感到最頭疼的照顧問題，大量耗用照顧資源。

有些失智患者若留在家裡照顧，不只家屬痛苦，照顧品質也不佳，若由專業機構來照顧，將可大幅提升失智症照顧的品質，節省照顧資源，避免照顧者生活品質受到負面影響。

草屯療養院護理科主任李世凱表示，草屯療養院附設失智護理之家，就特別設計懷舊療癒環境，病房的佈置有如草療柑仔店、南投大戲院，隱含著前人寶貴智慧及風土民情的24節氣及春節、中秋節等4個重要節日的時光走廊為主軸，且設有戶外庭園供長者休憩，除護理、照顧服務員，還有醫師、社會工作師、職能治療師、心理師、營養師及藥師等專業團隊服務，為失智長者提供優質、幸福、安心的照顧。

草屯療養院長簡以嘉並指出，該院附設失智護理之家，是目前國內少數醫療機構設立24小時全時照顧的失智專責護理之家，也讓該院的「失智一條龍」服務體系更加的完整、完善，歡迎病患家屬多加利用，同時減輕家屬照顧負荷。

(中時 )