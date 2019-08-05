TOYOTA總代理和泰汽車發表全新改款5人座PRIUS PHV，137.9萬元售價較先前版本大降22萬元。和泰汽車表示，TOYOTA長期致力於節能車款開發，自1997年生產全球第一台量產Hybrid車款至今已20餘年，TOYOTA憑藉著成熟的HYBRID科技技術與穩定品質，穩居節能車的領導品牌，更於2017年4月導入PLUG-IN HYBRID插電式油電車款PRIUS PHV。PRIUS PHV兼具EV純電與HV油電車款優點，不僅享有與EV車款相同的純電駕馭樂趣，當電力不足時，系統將自動轉換為油電模式繼續行駛，不須擔心純電行駛里程不足、找不到充電站的問題，免除續航力不足之焦慮感，深受消費者的肯定與信賴。

和泰汽車表示，此次PRIUS PHV全新改款，調整為5人座的設定，更加提升後座空間機能實用性，並標配「BSM盲點偵測警示系統」、「RCTA後方車側警示系統」與「Qi無線充電座」，讓消費者擁有更加便利的智慧用車生活。另外，全新PRIUS PHV亦享有HYBRID電池延長保固，由原本5年或12萬公里延長至8年或16萬公里。

全新改款PRIUS PHV採用豪華5人座設定，滿足多樣家庭用車需求，除此之外，全新導入「Qi無線充電座」科技配備，讓智慧型手機充電更加便利；同時，在駕駛的操控介面以黑色鋼琴烤漆增添視覺與觸覺精緻質感。針對消費者最重視的安全配備，全新PRIUS PHV亦不輕易滿足於現況，在現有「Toyota Safety Sense」-「PCS預警式防護系統、ACC主動式車距維持系統、AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統、LDA車道偏離警示系統」、「7SRS氣囊」、「最高1500Mpa高剛性車體」等多項安全配備的基礎上，再新增「BSM盲點偵測警示系統」及「RCTA後方車側警示系統」，提供車主更完善的行車保護。

PRIUS PHV以「都市純電、長程油電」為開發理念，打造新世代的「插電式油電複合動力」車款，搭載全新優化高效能汽油引擎、PCU動力控制模組與高效能鋰電池等高科技系統，讓PRIUS PHV的純電行駛里程達到64km，相當於日常通勤往返無須耗費一滴汽油，節能表現優異；而平均油耗數據可達到109.9km/l，長程行駛也無需擔心，油耗經濟性絕佳。而駕駛方式及胎壓檢查、更換機油等日常保養項目也與一般車輛相同，無須改變駕駛習慣。

(中時 )