屏東東港安泰醫院引進「低能量體外震波治療」，能夠刺激陰莖血管增加充血勃起，對於屏南地區「舉弱男」是一大福音。醫師許思文表示，搭配藥物合併治療，7成病患會有改善，建議有房事困擾的男性朋友，愈早治療能提高治癒率。

許思文表示，目前勃起障礙治療方式有服用藥物及低能量體外震波治療等；「血管性勃起功能障礙」是陰莖血管無法順利擴張充血，若只是單純服用威而鋼、犀利士等藥物，對於治療勃起障礙雖有效果，但不能改善根本問題。

若要根本改善還是要以低能量體外震波治療，以低能量震波刺激欲治療部位促進產生新生血管。勃起障礙因陰莖海綿體小血管阻塞，造成陰莖海綿體充血不足，可透過低能量體外震波治療，刺激小血管生成，增加局部組織血流量，進而改善症狀。

治療每周一次，約15至20分鐘，以非侵入性方式治療，無須麻醉相當安全，幾乎沒有疼痛感覺，療程6至12次，搭配藥物合併治療70％病患會有改善。許思文建議，有房事困擾的朋友千萬別害羞，到醫院進行檢查評估，早發現早治療便能提高治癒率。

他也建議，維持正常作息，均衡攝取各類蔬果，每周運動3次，每次30分鐘以上，遠離三高，有健康身體才是告別「軟趴趴」的根本之道。

(中時 )