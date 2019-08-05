新北市推動惜食分享網，5日媒合社團法人愛心餐飲協會與喜樂關懷協會到深坑區市民活動中心義煮，利用惜食材料烹調出佳餚給長輩們吃。（葉書宏攝）

新北市推動惜食分享網，5日媒合社團法人愛心餐飲協會與喜樂關懷協會到深坑區市民活動中心義煮，利用惜食材料烹調出佳餚給長輩們吃。（葉書宏攝）

新北市推動惜食分享網，5日媒合社團法人愛心餐飲協會與喜樂關懷協會到深坑區市民活動中心義煮，利用惜食材料烹調出佳餚給長輩們吃。（葉書宏攝）

新北市推動惜食分享網，5日媒合社團法人愛心餐飲協會與喜樂關懷協會到深坑區市民活動中心義煮，利用惜食材料烹調出佳餚給長輩們吃。（葉書宏攝）

新北市推動惜食分享網，今（5日）媒合社團法人愛心餐飲協會與喜樂關懷協會到深坑區市民活動中心義煮，利用惜食材料烹調出佳餚給長輩們吃，以Buffet方式讓長輩大快朵頤，另外，還有孩童表演英語話劇、幫長輩搥背按摩，長輩們笑開懷直誇「足甘心耶！」

愛心餐飲協會會長羅懷文表示，協會40位義廚每月到偏區舉辦1場愛心餐會，迄今6年共辦68場，響應新北市惜食分享政策，義廚總能運用專業與創意，把任何惜食材料變成五星級料理，義廚裡包含中餐、西餐、烘焙等師傅，不乏國內知名飯店的主廚。

值得一提，深坑里長黃建強與埔新里長高蔡桂英帶領數十位長輩到深坑市民活動中心參加，協會安排孩童表演語話劇，還幫長輩搥背按摩，讓阿公阿嬤露出笑容，深坑區長劉新民和市議員陳儀君等也到場，一起參與長輩共餐。

社會局主任秘書吳淑芳表示，新北惜食分享網推動至今滿3年，3年來透過14處惜食分享廚房和89個惜食共餐據點，將原本可能成為廚餘的34萬多公斤醜蔬果，和下腳肉格外品等重新再利用，變成一道道佳餚美食。

吳淑芳表示，受益高達38萬人次，非常感謝愛心餐飲協會等義廚，以及新北果菜公司、各公民營市場，以及新東陽、鬍鬚張等食品公司的響應，新北市將持續推動惜食分享理念，不僅環保愛地球，也能造福更多的民眾。

新北市喜樂關懷協會理事長黃淑如表示，該協會在深坑地區深耕10年，與社會局文山社福中心合作，幫忙服務發展遲緩、隔代教養、家庭功能失調、脆家等孩童，透過課程安排和課業輔導，讓孩童長出自信和力量。

像一位小悅（化名）因係低收入戶，父親又生病且不願就醫，小悅剛到協會時完全沒有笑容，在協會老師的輔導和陪伴下，小悅終於綻放出笑容，父親也就醫康復，現在在做麵攤小生意。

(中時 )