「2019屏東伴手禮暨好店徵選」報名開放，今年共有131件品項報名參賽，除了邀請專家評審外，也邀請網友們投出心中的屏東好禮。今年伴手禮產品內容包羅萬象，也呈現屏東不同的風情，希望遊客到屏東除了遊玩外，也能帶回滿滿的伴手禮。

縣府傳播暨國際事務處表示，「屏東伴手禮暨好店徵選」2年舉辦一次，至今已第5屆，希望藉此發掘屏東在地的優質店家，並透過各種觀光宣傳活動、刊物出版推廣，讓民眾到屏東不只能遊玩好山好水，還能帶走充滿屏東特色的好禮。

今年參賽件數「食品組」65件、「非食品組」25件、「好店組」39件。食品組結合屏東農漁特產，創造風味獨特的美食；非食品組融入屏東在地標誌意象、文化特色，展現屏東的獨特多元文化；好店組利用建築物本身特色，打造屏東的熱情國度。

活動也邀請網友一起投出心中的屏東好禮，網路票選活動5日上午10點到18日下午5點止，每天都能在每組別投下一票，縣府邀請大家一起投票選出心目中最棒的屏東伴手禮以及優質好店，支持喜愛的店家。投票網友也有機會獲得Apple ipad等好禮。

(中時 )