紙風車劇團批評台中市府不准公所及學校協助、提供場地，連募款公益演出都受到地方政府阻撓、糟蹋，未來公益演出將跳過中市。台中市文化局長張大春5日回應表示，對藝文團體不會有色彩的看法，應是溝通上誤會，屯藝中心今年11月舉辦活動還付費邀請紙風車來表演，文化局未來將加強溝通，化解誤會，希望紙風車募款的公益表演，也能在中市演出。

張大春說，此事件應該是溝通上的誤會，對於1萬2000元的清潔費用，依據他個人經驗，在學校演出支付廁所及垃圾等環境維護費用相當普遍，希望紙風車劇團不要誤會，文化局將會加強溝通，化解誤會，希望劇團公益表演，也能在中市演出。

張大春指出，不管是在學校或是展館，市府對藝文團隊不會有色彩的看法，文化局屯區藝文中心在十週年館慶系列活動，就已付費邀請紙風車劇團在108年11月16日演出，文化局所屬展館都樂意與紙風車劇團配合。

(中時 )