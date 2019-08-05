父親節前夕，台中市知名烘焙坊月之戀人大方做公益，捐贈300個KeKi益生菌檸檬口味蛋糕，阿公阿嬤人手一個當禮物帶回家。83歲秋菊阿嬤開心說，再放二天，可以為老伴歡慶父親節。

月之戀人長期做公益，已連續9年，每月固定提供人氣商品濟助社福團體。父親節前夕，配合新產品KeKi蛋糕上市，大手筆捐贈300個給春社關懷據點、春社社區式日間照顧、龍井多元社區式服務中心、椰奶屋社區長照機構、 華穗護理之家等單位，讓工作人員及接受照顧長輩，人人都能分享到愛心。

父親節公益捐贈5日在春社活動中心舉行，近百名阿公阿嬤齊聚一堂，堆積得像座小山的蛋糕，一個個掀開，新鮮檸檬奶霜香氣撲鼻，長輩們無不溢滿笑容。

月之戀人執行長洪強森表示，KeKi蛋糕是來自日本洋果子之父神保勝司，及台灣益生菌教父潘子明攜手研發的益生菌檸檬蛋糕。獲日本天皇賞洋菓子之父神保勝司，一輩子堅持創作獨具特色的洋菓子。為了吃的幸福、吃的健康，嚴選台灣在地食材，融入益生菌教父潘子明創新的健康益生菌 - 本土新菌株 NTU 101 乳酸菌創造的KeKi蛋糕，為洋菓子注入新生命，也帶給洋菓子全新風味。

春社日照中心主任郭姿秀感謝社會各界對長期照顧需求家庭的公益協助，尤其是月之戀人長期挹注，大大填補受照顧者對食物的味蕾感受，讓日常餐飲不再侷限制式化的提供，適時的糕點刺激了老人的飲食慾望及新鮮感，老人們都難掩歡心。

(中時 )