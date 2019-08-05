今年才從義守大學物理治療學系畢業的李大安，本著為了讓使用輪椅的身障者與病友更加便利，他發明1款概念近似行李箱拉桿式的新式輪椅，在國內外備受肯定。

「科技始終來自於人性，發明源自於人類需求」，李大安說，在路上或醫療場所，經常會發現坐輪椅的人，雖有旁人在背後協助推車，但手上卻同時得抱著一具行走輔助器，看起來極不舒適，也不方便，站起來時也容易跌倒。

因此，他在師長的鼓勵下，與同學謝尹慈、黃群棣等合作發想如何改善輪椅裝置，愈投入愈有心得，進而參加發明比賽，並取得新型專利認證。

李大安團隊發明了1款概念近似行李箱拉桿式的新款輪椅，不僅免除需額外拿著支撐器具的負擔，還有助於使用者重心轉移，並以「親愛的，我站起來了！」為名，獲得校內外比賽評審青睞，讓他有種「想法真得可以實現」的成就感。

他表示，當初因為課堂作業需要，嘗試發想，沒想到因此走出一片美麗風景；尤其當進入全國比賽階段，他和團隊成員在義大產學智財營運總中心創新育成中心媒合下，搭配義大機械與自動化工程學系團隊跨領域合作，落實創意打造出實體雛形，將扶手和輪椅合併成一體。這款輔具獲得大家的肯定，令團隊與義大與有榮焉。

(旺報 )