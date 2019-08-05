雲林縣口湖鄉「謝厝寮抽水站新建工程」5日由縣長張麗善舉辦說明會，強調既有抽水站規模不足遇雨即淹，經縣府爭取前瞻計畫4600萬元補助，目前已完成設計，預計明年底前完工，為謝厝寮地區居民打造安全家園。

口湖鄉謝厝寮因地勢低窪遇雨即淹，目前雖有抽水站但效能不足，縣府因此爭取前瞻計畫4600萬元經費，進行「謝厝寮抽水站新建工程」，5日縣長張麗善特別前往地方信仰中心順天宮廣場舉辦說明會。

張麗善表示，「謝厝寮抽水站新建工程」參考地方鄉親意見，增辦「謝厝寮中排幹、支線瓶頸段改善工程」，並研擬「四湖大排集水區增設簡易抽水站」配套措施，可徹底解決謝厝寮地區近百公頃土地易淹水問題。

縣府並針對謝厝寮地區農地坵塊不整雜亂無章，於今年2月辦理農地重劃，預計明年7月完工，透過農地的整地與交換分合，可大大提昇該區域農業經營效益，配合治水提升土地利用價值，促進地方繁榮發展。

水利處長許宏博指出，此工程主要在既有謝厝抽水站旁新建抽水站，除原有1.3cms抽水規模外，再增設2部2cms抽水機，日後更可因應排洪需求再擴充；另外也針對謝厝寮中排幹、支線在縣道164處瓶頸段進行改善，完工後可減輕謝厝寮地區淹水狀況，保障居民安全。

(中時 )