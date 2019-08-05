立委張廖萬堅多年來尋求企業贊助，邀請紙風車演出多場，深受家長孩子的喜歡，活動的過程非常歡樂，從來不涉及政治及選舉造勢。（盧金足翻攝）

紙風車劇團5日宣布取消，本周末於台中舉辦的兩場演出活動，該劇團執行長李永豐對藝文活動，痛心被政治糟蹋，立委張廖萬堅表示，服務處接獲許多家長來電詢問，他決定向企業尋求贊助，今年11月及12月邀請紙風車劇團來到台中市西屯加碼演出兩場，也向市長盧秀燕喊話，出面說明誰是幕後干預行之多年公益演出的幕後黑手。對此，市府表示，誤會一場，學校是按規定收1萬2000元場地費，正與紙風車溝通，表達市府誠意。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」以不拿政府經費，單靠民間募款，在台灣368個鄉鎮巡演給孩子們看，追求文化與藝術平權，期望讓每個孩子都能看戲，文化藝術陪伴孩子的成長，尤其暑假很多親子期待紙風車演出。

「台中市政府政治黑手干預，刁難為孩子舉辦的公益活動演出」，張廖萬堅表示，多年來尋求企業贊助，邀請紙風車演出多場，深受家長孩子的喜歡，活動的過程也非常歡樂從來不涉及政治及選舉造勢，市府以莫須有的政治理由干預公益親子活動戴著有色眼鏡在操作著整件事，將政治考量凌駕於孩子享受藝文活動的權利之上，讓號稱文化之都的台中蒙羞。

張廖萬堅強調，「孩子就是未來」是他一直以來的信念與初衷，他也會繼續為孩子打拚，捍衛孩子們享用文化藝術資源的權益，決定透過企業友人贊助，再度邀請紙風車來到台中西屯加碼演出兩場劇碼。

初步決定，11月將在西屯永安國小附近演出，12月則在老虎城旁舉行，他會繼續努力為孩子爭取藝文資源，不會讓孩子因為政治的黑手干預而失去看戲的權利。

(中時 )