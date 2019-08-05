高鐵烏日站特定區有10條道路，中央分隔島不是島，而是設置了一塊塊方形植草磚，植草磚間有空隙，用於讓雜草生長，用以符合1999年時都市計畫綠地面積10％的規定，但這樣的設計，民眾表示常造成機車騎士摔車，台中市政府指出，將在都市計畫變更後，讓建設局全面重新鋪設道路。

三和里長楊添和表示，由於烏日高鐵特區內有10條道路中央設置植草磚，十幾年下來，不少植草磚下陷，造成凹凸不平，有時行駛中的汽車為閃避路邊車輛時都會開上植草磚範圍而「破輪」，也經常有機車騎士因此摔車，由於不少路段損壞，用路安全迫在眉睫，呼籲建設局趕快先來修補。

台中市建設局表示，烏日高鐵特定區內多處中央分隔島植草磚嚴重破損，市府先針對有立即危險之虞路段先行改善，其中，三榮路段因7月底遭逢大雨，造成工地出現積水情形，已通知廠商立即改善，並於8月2日完成施工工程，目前現場已無積水，至於其餘鋪設植草磚路段，將待都市變更程序完成後，後續進行通盤改善，提升當地用路環境。

都發局補充表示，7月底已經針對該區域都市計畫進行通盤檢討，將中央分隔綠帶變更為道路用地，通過都市計畫委員會大會審議即可送內政部審查，預計今年可完成變更，讓建設局全面重新鋪設道路。

(中時 )