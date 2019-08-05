美國地質調查所（USGS）表示，南太平洋島國東加西北方今天遭到規模6.1強烈地震襲擊。

目前尚未立即傳出災損或傷亡。

根據美國地質調查所，這起強震震央在內亞富（Neiafu）西北約47公里，震源深度49公里。

(中時 )