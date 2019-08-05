南太平洋島國東加遭規模6.1強震襲擊 19:162019/08/05 中時 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）表示，南太平洋島國東加西北方今天遭到規模6.1強烈地震襲擊。 目前尚未立即傳出災損或傷亡。 根據美國地質調查所，這起強震震央在內亞富（Neiafu）西北約47公里，震源深度49公里。 (中時 ) #地質調查 #地質調查所 #美國 #地質 #公里 也許您會感興趣 推薦閱讀 8成農民等嘸 老美撒3730億擋大豆牌卻出糗 08:002019/08/01 財經 美國降息 投信看好美國企業債、新興債市與亞洲債市 14:042019/08/01 財經 美駐聯合國大使出爐！川普女金主上位 15:202019/08/01 國際 鮑威爾放鷹＋貿戰無解 人幣反貶 04:092019/08/02 焦點新聞 國外指數期貨贏家專欄－美股震盪加劇 留意期貨槓桿 04:102019/08/02 證券．權證 全球降息潮 黃金債市熱 不宜炒房 04:092019/08/04 話題觀察 葉獻文專欄－靜待資金行情 04:102019/08/04 財經要聞 X光巡迴車國1成火球 三義段回堵5公里 11:482019/08/04 社會 噍吧哖古戰場路跑 穿越玉井大街小巷與祕境 13:232019/08/04 生活 降息＋徵稅 美元指數升破98 04:102019/08/05 焦點新聞 國際熱門新聞 人民幣貶破7 專家說陸放手報復 - 國際 美記者爆料：陸將投震撼彈 要求國企停買美農產品 - 國際 赴日旅遊需留意 8、9號颱風 恐連續襲日 - 國際 英國脫歐陷僵局 民調顯示蘇格蘭民意挺獨立 - 國際 韓日貿易磨擦 文在寅：兩韓經濟合作將超越日本 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。