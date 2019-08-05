南韓總統文在寅今天表示，日本的貿易報復無法阻擋南韓經濟騰飛的腳步，如果南北韓透過經濟合作實現和平經濟，南韓可一舉趕超日本。

日本2日決定把南韓踢出適用貿易優惠的「白色名單」，南韓總統文在寅回擊，要把日本從可信賴的貿易夥伴白色名單中移除。日韓貿易戰升溫，兩國關係陷入建交以來最艱困局面。

南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅下午主持幕僚會議時，感謝政府、企業、全民齊心協力應對日本限貿，並表示日本限貿反而會成為韓國堅定經濟強國建設決心的一劑強心針，「讓我們再次體會到朝鮮半島和平經濟的可貴」。

文在寅說，日本政府的做法終將招致遺忘歷史的罵名，日本應該認識到光憑經濟實力無法成為世界領袖。

他表示，作為國際社會負責任的成員，南韓將遵守民主、人權的普世價值，追求自由公正的經濟與和平合作的秩序，開朝鮮半島和平先河，走互惠合作正路，基於道德優勢建設和平國度、文化強國與經濟強國。

(中時 )