國民黨嘉縣黨部5日上午公告嘉義縣山區立委提名初選登記辦法，將於8月7日至9日上午10點到下午4點在縣黨部受理登記作業。據了解縣黨部先前探詢過前立委林國慶、高雄市農業局長吳芳銘等反陳明文勢力，但皆無意願參選，目前僅九合一出戰民雄鄉長何嘉恒的許能通有意登記；日前說不參加初選的簡明廉則改口，評估是否參加初選。

嘉義縣黨部主委蔡明顯昨日將公告張貼於縣黨部布告欄上，山區10個鄉鎮市黨部也同步張貼，正式啟動山區初選作業。蔡明顯表示，有意參選的同志要按照黨的遊戲規則走，若有2人以上登記，將先協調，協調不成再辦初選，希望盡快產生人選。

據了解，蔡明顯先前曾探訪過多位反陳明文勢力大將，但皆無意願參選，包括高雄農業局長吳芳銘、前立委林國慶、議員林于玲等人。目前屬去年參選民雄鄉長以140票之差敗選的許能通最為積極，已表態會登記，另，台商返台的簡明廉仍在評估是否加入初選。

許能通表示，已經準備好參加初選，鄉長落選後，民雄鄉親勸進，希望他可以提高層級為山區鄉親服務。身為民進黨創黨黨員的許能通不諱言民進黨理想性消失，自己想讓地方有所改變才決定參選，又因立委是國家層次選舉，若有政黨支持勝算較大，加上九合一選舉時有與國民黨合作的默契，於是決定批國民黨戰袍出征，仍會繼續走反陳明文路線。

出身梅山的台商簡明廉原已決定不參加初選參選到底，他透露，耳聞還有其他同志想登記參選，所以目前仍在評估是否參加初選，若沒參加初選也會無黨參選到底。

(中時 )