因應中國大陸限縮陸客來台，交通部動起來！據指出，第二波「擴大秋冬國民旅遊補助獎勵計畫」將於下週公布。觀光局今（5）日下午向交通部長林佳龍簡報內容，會中林佳龍做出四點要求，要全力搶救台灣觀光。

在國旅部分，第一，擴大秋冬國民旅遊補助獎勵計畫」中，有關自由行旅客住宿優惠的「離島加碼」，從原僅限金門、馬祖、澎湖，預計將比照春遊，增列「小琉球、綠島及蘭嶼」三離島，以加強對屏東及東部等地區觀光產業的提振效果。

第二，為提振花東地區的觀光，將參考《花東地區發展條例》，參考第11條所提到「花東地區應建設完善的公共運輸網路......，提供安全、便捷、友善、可靠、舒適之運輸服務。」的立法精神，交通部將對前往花東旅遊的「交通」，研究提出優惠措施，林佳龍並要求由政次黃玉霖另外召集會議研商。

至於在國際旅客的部分，同樣也有兩項行動。第一，由交通部民航局多鼓勵並協助國內航空公司，針對新南向的國家，開拓包機直航的客源，提高東南亞國家人民來台旅遊的便利性及動機。第二，由觀光局研議，是否能對港澳地區旅客來台觀光，提出適當的鼓勵措施。

至於東南亞國家「簽證放寬」問題，則待行政院召開跨部會的研商會議。而今天傳出陸方9月起將暫停小三通一事，官員說，尚未獲得官方證實，將持續觀察相關情勢。

(工商 )