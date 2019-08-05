苗栗地檢署５日召開廉政會報，會中檢察長鄭鑫宏並公開表揚１０８年度苗栗地檢署「廉能人員」及「廉政志工」，並頒發獎狀、獎品，這次獲獎的廉能人員有檢察事務官組長彭保忠及觀護人王麗如，廉政志工則有校台燕、雷娟娟、黃淑枝等３人，鄭鑫宏期望能透過表揚，凝聚向心力，為防貪倡廉而戰。

苗栗地檢署是在５日召開廉政會報，由檢察長鄭鑫宏主持，會中特別表揚１０８年度「廉能人員」及「廉政志工」。其中，檢察事務官組長彭保忠成功推動苗栗地檢署１０８年「青年學子檢察體驗營」、「大手牽小手，廉潔向前走」等２項大型校園反貪活動，獲得苗栗縣內各級學校廣大迴響，並在每年期中及期末邀集各社會勞動機構參加苗栗地檢署廉政宣導暨座談會，將反貪意識有效落實在社會勞動業務。

另外，獲得廉政志工獎項的３名志工，因熱心參與苗栗地檢署廉政工作，帶動廉潔風氣，端正選風，深入校園、社區及民間團體，強化反貪反賄作為。

鄭鑫宏表示，這次頒獎的目的，是在凝聚向心力，鼓勵全署同仁團結一致，共同為反貪倡廉而戰，苗栗地檢署現在以「反貪」宣導作為重心，本來期望能強化全民反貪網路，特別是明年總統及立委選舉，為保衛乾淨選風與廉潔家園打出最漂亮的一戰。

(中時 )