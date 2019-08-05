許多上班族最難熬的就是月底發薪的前幾天，有網友在《爆廢公社二館》發文請教網友全身只剩30元求存活率的幽默發文，引起網友熱議也反映出時下月光族的悲情。

網友在月初5號表示，自己10號領薪，但「全身上下只剩零錢30元...求求存活率⋯」並秀出手上的零錢，許多網友也發揮創意回應，提供只剩下30元的網友如何「過活」的攻略，有網友建議他去找超商的好友「等換夜一起吃報廢。」，但也有不少人紛紛響應，表示自己也差不多留言「我們做朋友吧」也反映出不少人「月底吃土」的無奈。

(中時電子報)