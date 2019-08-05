月光悲歌 10號領薪月初剩30元 釣出多名：我也是 18:482019/08/05 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 網友在臉書發文請教網友全身只剩30元求存活率的幽默發文，引起網友熱議。(翻攝自《爆廢公社二館》) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 許多上班族最難熬的就是月底發薪的前幾天，有網友在《爆廢公社二館》發文請教網友全身只剩30元求存活率的幽默發文，引起網友熱議也反映出時下月光族的悲情。 網友在月初5號表示，自己10號領薪，但「全身上下只剩零錢30元...求求存活率⋯」並秀出手上的零錢，許多網友也發揮創意回應，提供只剩下30元的網友如何「過活」的攻略，有網友建議他去找超商的好友「等換夜一起吃報廢。」，但也有不少人紛紛響應，表示自己也差不多留言「我們做朋友吧」也反映出不少人「月底吃土」的無奈。 (中時電子報) #月光族 #發薪日 #吃土 也許您會感興趣 推薦閱讀 月薪破9萬仍吃土 他犯3大致命錯誤 00:012019/08/01 財經 社會熱門新聞 陸美魔女來臺賣淫 8天接25客只賺這些 - 社會 台中計程車撞電線桿 乘客駕駛雙亡 - 社會 彰化製酒廠氣爆4人傷 2人命危 - 社會 疑向八大業者報信 柑園派出所副所長遭帶回廉政署 - 社會 月光悲歌 10號領薪月初剩30元 釣出多名：我也是 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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