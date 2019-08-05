台中市大里區5日下午發生一起計程車翻覆，並撞上電線桿的2死車禍。陳姓運匠開計程車載1名男客行經草堤路附近，不知何故車輛失控翻覆，並撞上電線桿，台中消防局救援人員緊急到場，動用破壞機具將兩人救出送醫，但均不治，至於車禍原因，警方正調查釐清中。

台中市消防局在下午4點57分接獲報案，立刻調派大里、十九甲分隊，並出動救護救災車輛5輛及13名消防人員到場救援。

1輛小黃失控翻覆撞上電桿，駕駛及乘客共2送醫不治。（陳淑芬翻攝）

消防隊救援人員及警方到場時，發現1輛計程車側翻在路旁，車頂並撞上路邊電線桿，車體嚴重受損，男乘客已無心跳呼吸、陳姓駕駛受困車內。救援人員對男乘客現場進行急救後，送亞大附醫搶救；並動用機具破壞車體，救出陳姓駕駛送往仁愛大里醫院久就，兩人到院都急救無效。

亞大附醫表示，男客傷勢嚴重，傷患到院時已無心跳呼吸，兩側肋骨有明顯骨折，右側出現大量血胸，因為出血太嚴重，急救40分後無效而宣告死亡。B

1輛小黃失控翻覆撞上電桿，駕駛及乘客共2送醫不治。（陳淑芬翻攝）

(中時電子報)