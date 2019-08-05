漁業署日前預告「試辦漁船運搬沿近海白帶魚管理辦法」，擬開放6艘白帶魚運搬船登記直航大陸銷售，但遭公民團體質疑，白帶魚外銷進一步開放，恐造成捕撈加劇，沿近海漁業資源面臨浩劫，因而在網路上連署要求暫緩，短短兩天之內已有逾4000多人連署支持。

台灣白帶魚外銷大陸原需經由小三通管道，冷凍後外銷，漁業署日前預告辦法規劃白帶魚運搬船可直航大陸指定口岸，將大幅降低運輸成本及時間。但擔心此辦法上路，促使白帶魚捕撈加劇，責任漁業指標創辦人徐承堉及主婦聯盟、荒野保護協會等團體遂在網上發起連署，要求暫緩。

連署指出，台灣捕撈白帶魚原以內銷為主，但因近年大陸對白帶魚需求大增，台灣銷陸白帶魚2017年已攀升至6525公噸，2018年更翻倍暴增至1萬3720公噸，此辦法未設白帶魚捕撈限制，將嚴重傷害沿近海漁業資源，要求展開白帶魚資源研究調查，調查完成之前應管制外銷數量，訂定內銷優先原則。

漁業署表示，此管理辦法採取由漁會整合漁船主，以共同運銷方式銷售白帶魚，漁會須申報每外銷航次裝卸量及交易資料，並且，辦法設定白帶魚運搬船數上限（暫定6艘），需裝妥VMS、每小時回報一次船位，在指定之台灣漁港及大陸港口停泊，由海巡機關進行進出港檢查等。

漁業署同意「內銷優先」、「管控外銷」及「落實調查研究」等原則，辦法規定漁船業者須繳交卸魚聲明書，將有助掌握漁獲資料及從事科學研究，以利日後研擬白帶魚資源管理措施。

針對白帶魚捕撈量未設限，恐有過漁疑慮，漁業署副署長王正芳表示，因白帶魚主要漁場在東海、渤海，大陸、日、韓均有捕撈，大陸年產量達110萬公噸，我國1.3萬噸其實相對偏低，因此訂定捕撈量只會限縮到國內捕撈，要落實資源保育，仍須與周邊各國協商，才能達到有效管理、永續利用之目的。

(中時 )