新東陽公司西湖服務區北站大廳哺集乳室設備完善貼心，有著「5星級的哺集乳室」高度評價，連續3年獲苗栗縣政府表揚。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府支持母乳哺育，號召縣內公家機關與公司行號等設置哺集乳室，提供嬰兒與媽媽友善哺乳環境。（何冠嫻攝）

苗縣府推廣母乳哺育 12間哺乳室獲獎

苗栗縣公共場所、公家機關、公司行號等設置哺集乳室共有132家，5日苗栗縣政府頒發苗栗縣哺集乳室競賽優良場所獎項，遴選12單位對於給予肯定，並邀請父母分享哺餵母乳心得，推廣正確母乳哺育觀念。

縣府支持母乳哺育，號召縣內公家機關與公司行號等設置哺集乳室，5日響應「國際母乳哺育週」，以「增能家長、啟動哺乳」為主題，推進發展性別平等親職的友善價值觀與社會環境，並落實母乳哺育宣導。另，為鼓勵各用心單位，苗栗縣長徐耀昌等人頒獎表揚提供媽媽友善優質的哺集乳環境的12個單位。

獲獎單位包括財政部中區國稅局苗栗分局、交通部台鐵管理局台中運務段苗栗站、億光電子苑裡廠及銅鑼廠、頭份市衛生所、大湖地政事務所、苗栗區農業改良場、銅鑼鄉衛生所、交通部觀光局參山國家風景區管理處南庄遊客中心、新東陽公司西湖服務區北站大廳、尚順文創產業公司、財團法人國家衛生研究院等。

其中新東陽公司西湖服務區北站大廳哺集乳室連續3年獲縣府表揚，將哺集乳室與包尿布台分開設立，讓爸媽可同時照顧嬰兒，提供奶瓶消毒機、奶瓶清洗乳等，設備應有盡有，廣受媽媽們好評，有著「5星級的哺集乳室」的評價等級。

苗栗縣衛生局鼓勵媽媽在嬰兒出生6個月內以純母乳哺餵，母乳的營養素足以完全滿足嬰兒營養需求，並呼籲家庭成員、醫護人員及職場僱主等各方給予支持與協助，促進和支持母乳哺育，讓友善政策環境共擁有，母乳性平啟步走。三義鄉吳聲葳、陳思華夫婦育有3子，全以母乳哺育，陳思華表示，母乳安全又營養能提升寶寶免疫力，且在先生的幫忙與照顧下，雖哺育母乳很辛苦但很值得。

徐耀昌鼓勵媽媽親餵母乳，讓寶寶更健康外，也增近親子關係，他表示，友善的哺乳室是支持哺乳媽媽的最佳動力，盼各界共同響應，提升縣內母乳哺育率。

(中時 )