蘆洲分局近期特別在菜市場及托兒所周遭，加強宣導安全行車觀念。(吳亮賢翻攝)

日前一名22歲年輕媽媽騎車載著1歲大女嬰行經五股區疏洪六路時，轉彎時不甚摔倒，女嬰當場彈飛慘死，為避免憾事再次發生，新北市蘆洲分局於上下班尖峰時刻，在菜市場及托兒所周遭向騎士宣導騎車承載孩童正確觀念，避免家中寶貝暴露在危險情境中。

蘆洲分局指出，有家長認為幼童站前踏板較安全，不願讓孩童坐後座，但交通規則第88條明定，「機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載1人」，前踏板則不得載人，另胸前背掛嬰兒騎車的方式也不正確，都會讓家中寶貝暴露在危險情境中。

蘆洲分局表示，騎機車承載孩童要切記「三不」原則：「不能站踏板」、「不能加座椅」、「不能用揹巾」。孩童站於前踏板時，容易影響騎士操控性，降低騎車反應力，一旦摔車，前腳踏板上幼童受傷機率和程度，都會比後座者高且嚴重。

此外，在大力撞擊下，位於機車前方踏板的幼童，會受到機車及家長的雙重夾擊，幼童頓時成「人肉氣囊」，恐造成嚴重傷亡。

警方表示，因台灣市售安全帽最小尺寸僅供5歲以上孩童，且幼童頸椎發育尚未完全，安全帽重量恐使頸椎因啟動、煞車時慣性受傷，建議民眾在承載孩童時，以汽車載送為佳，並依規定加上安全座椅。

蘆洲分局長李忠萍表示，每日上午7點至8點及下午4點至6點間，為父母接送嬰幼童尖峰時段，蘆洲分局近期特別在菜市場及托兒所周遭，加強宣導安全行車觀念，確保民眾安全、順暢的交通環境。

(中時 )