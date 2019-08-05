▲草屯警分局落實「青春專案工作」的青春專案「反毒、打詐、掃黑」宣導。（楊樹煌攝）

草屯警分局為落實「青春專案工作」，今5日由分局長鄭有益率副分局長李哲賢、偵查隊、第五組及草屯派出所幹部、員警等，前往太清宮象棋比賽會場，宣導青春、安居專案的預防犯罪以及酒駕新制罰則，由於現場也發送精美宣導品，讓青少年們都歡喜不已。

由南投縣象棋協會在草屯太清宮舉辦的象棋比賽，因暑期參與的學生特別多，草屯分局特別利用活動人潮聚集，到場針對青春專案「反毒、打詐、掃黑」安居專案及7月1日實施的酒駕新制罰則進行有獎徵答，讓學童們獲得正確法治觀念，同時在有獎徵答中也獲得精美禮物而開心不已。

草屯警分局長鄭有益今天特別向在場參賽青年及家長提醒，暑假期間學生易遭受利用、受騙的案例，籲請不可不慎，尤其打工應徵需留意，勿遭詐騙不法利用或落入坐檯陪酒陷阱，平時應遠離毒品、不加入幫派，並鼓勵青少年積極參與暑期各項體能、休閒及知識性的學習活動，以維護身心健全發展，有效降低落入不法陷阱。

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(中時 )