榮膺本屆桃園電影節開幕片的國片《最乖巧的殺人犯》，男主角黃河飾演一名害羞內向的動漫宅男，卻一夕間化身兇殘殺人犯，極端演出引爆電影戲劇張力，從小就愛看日本卡通的他，為戲燃起熱血動漫魂，苦學日文只為能在KTV飆唱動漫卡通的日文主題曲，深刻詮釋出角色對動漫的熱愛。

此外，黃河在片尾演出一場渾身是血、追殺被害者毫不手軟的虐殺戲，更展現出殺人犯心狠手辣形象，讓人看得毛骨悚然，有趣的是，第一次扮演殺手的他意外不斷，不僅腳滑跌倒在血泊中，手上的菜刀更因血漿太滑、整個噴飛出去，讓這位菜鳥殺手吃足苦頭，自嘲殺手不好當。

黃河為能親口飆唱「波比達」的日文主題曲，足足提早2個月學日文。

《最乖巧的殺人犯》劇情描述熱愛動漫卡通「波比達」的黃河，時常參加動漫網友的聚會，因此結識了一群熱愛「波比達」的夥伴，更與其中一名女孩王真琳有了曖昧的男女關係，不料許久未見的惡霸叔叔突然出現在家中，揚言要奪走爺爺的巨額存款，讓他決定為保護家人、挺身反抗，片尾一場拿刀殘暴狠捅惡霸親戚的虐殺戲，更展現出角色內心瘋狂、殘忍的黑暗面，成為黃河從影以來最殘暴的演出。電影30日在台上映。

(中時 )