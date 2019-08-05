由韓國演員鄭智薰(Rain)與林智妍所主演的新戲《歡迎來到第2人生》5日在首爾麻浦區舉辦新戲記者會，現場Rain相當盡責製造出許多笑果，一開始先謙虛地稱讚林智妍，表示現場都沒看到她有NG過，也讓他相當投入角色當中，接著一一稱讚其他演員時，竟然忘了最後一位「惡人專業戶」韓尚進的名字。

《歡迎來到第2人生》讀本花絮照。（KKTV提供）

當下Rain愣住好幾秒，讓等著被稱讚的韓尚進驚訝轉頭看著對方，還小聲失落地說著：「不會吧」，Rain尷尬急著解釋：「對不起啦！我最近有短期記憶喪失症，記完台詞就忘記，還請多多見諒。」不過韓尚進之後被問到若像劇中設定真有平行世界的話，希望可以成為怎樣的人時，韓立刻表示：「我希望可以當Rain，我不是有別的目的才這麼說的喔！因為他會唱歌跳舞又會演戲，我是真的很羨慕他所以才想要當他的。」隨後更一記回馬槍對Rain說：「我叫韓尚進啊！很高興見到你，我們都拍戲那麼久了，昨天還傳簡訊給我。」

此外，當韓媒提問Rain下個月將臨盆的明星老婆金泰熙是否有做什麼表示時，他幽默回應道：「我猜這會比戲劇還更成為焦點！她相當地支持我、為我加油。」一展夫妻之間的好感情，不過Rain也透露，他在劇中儘管飾演的是帥氣律師跟檢察官兩角，其實角色個性是相當俗仔的，劇中都是由林智妍所飾演的女刑警一角負責武打戲份，他始終都是躲在林智妍的身後，還笑稱真不知道林智妍可以有眼神這麼兇狠的一面，直笑說林智妍真的是辛苦了。《歡迎來到第2人生》6日起每周二、三中午12點在KKTV上架更新。

(中時 )