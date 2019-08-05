位於台南新營康樂街上的「康樂胚芽意麵」是經營了50多年的知名老店，以各類美味麵食聞名，帶著淡淡胚芽香氣的麵皮是一大特色，做出的饅頭、包子、意麵、餛飩等鹹香順口，還有店家特製的滷味等，不僅在地居民愛吃，也是出外遊子返家重溫故鄉味的好地方。

顧名思義，店家的招牌就是胚芽意麵，加入胚芽的意麵吃起來比傳統的意麵多了份Q彈口感，店家的餛飩用得是跟胚芽意麵一樣的麵皮，而且個頭比一般市面上的餛飩大上1倍有餘，一碗餛飩湯放上滿滿6顆，吃起來很有飽足感。

店家的餛飩都是手工現做，麵皮從前一晚就得先揉製後等待發酵，內餡則是用新鮮現宰的溫體豬肉做成絞肉，肥瘦與調味則是店家的獨門比例與配方，吃起來鮮香順口，高湯也是現場熬煮，金黃色的湯底配上酸菜、豆芽、小白菜和主角餛飩，吃再多也不膩。

除了現場享用外，店家也有製作生餛飩販售，附上配料包，饕客也可買回自己動手做，店家說放顆雞蛋、多加點青菜，當做晚上的宵夜，暖心又暖胃。

店名：康樂胚芽意麵

地址：台南市新營區康樂路44號

營業時間： 08：00—20：00

電話：06-6323557

公休：公告在店門口

價格：餛飩麵、餛飩湯／45元

(中時 )