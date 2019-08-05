曹政奭、潤娥主演的動作災難喜劇《極限逃生》由《雞不可失》億萬團隊打造，在韓上映蟬聯5天票房冠軍，5日上映第6天，片商統計觀影人次已破300萬，票房逼近台幣7億，熱度勢不可擋，演員們也開心拿宣傳牌向觀眾道謝，曹政奭跟潤娥，還在觀影人數破百萬當天，還特地一同彈烏克麗麗唱起感謝的〈噠噠噠之歌〉。

曹政奭在片中飾演大學畢業後就職不順的失業魯蛇「永南」，電影裡有大量的動作戲，這對有懼高症的曹而言是相當大的挑戰，他表示：「身為《極限逃生》的主角，拍攝時一直帶著一份責任感，但當我上到高處時真的快瘋了，非常害怕，有場戲我要和潤娥一起掛在繩索上往下跳。」

回想起這場戲曹政奭仍心有餘悸說：「真的在很高的地方拍攝，因為CG、藍幕所能表現的高度有限，所以我們仍必須在10公尺的高處進行拍攝。我當時感到頭很暈，腳也搖搖晃晃的，視線模糊到看不到前方，但因為潤娥就在我旁邊，我必須裝作不害怕，我還對她說：『放心，我們做得到！』說出這句話時，我的心情很複雜，都沒人知道我的感受。」電影30日在台上映。

(中時 )