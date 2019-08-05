玉女歌手金瑞瑤70年代紅極一時，淡出螢光幕後，和老公許安進經營漢諾威馬術俱樂部，就讀高中的兒子許凱文，從小耳濡目染，練就一身騎馬功夫，長期與馬匹相處，竟意外挖出馬糞的高經濟價值，讓馬糞搖身一變為有機肥料，還協助農夫改變觀念，捨棄化學肥料，改以馬糞肥料栽種，種出甜美甘蔗、各式蔬菜。

市議員應曉薇服務團隊，5年來義賣至少50,000顆高麗菜，好友金瑞瑤母子大力支持，5日現身青年公園義賣地瓜葉，所得將捐助台北聖道兒童之家。金瑞瑤整個人超凍齡，粉絲紛紛不敢相信她已57歲。兒子許凱文表示，小時候隨媽媽到馬場，總好奇角落成堆的馬糞，經過教練解釋，才得知馬糞可以變做肥料，但一直沒人進行，從此馬糞可做為肥料的印象，就烙在他的腦海裡。

金瑞瑤笑稱兒子簡直是農夫，她說：「我都說他在種田，我們也沒有特別去培養他這項興趣，但他就是天生喜愛研究大自然，光是甲蟲，他都不知培養到第幾代去了。」台北市政府環保局也給予肯定，排隊的市民也稱讚昔日玉女紅星教子有方。

(中時 )