「打鬼小生」港星錢小豪3日又來台灣，帶著16歲的小兒子錢穎德到小琉球過暑假，因為兒子即將赴英國念語言學校，想把握兒子還在身邊的時光，此外錢到小琉球還有一個目的，就是他的網路電影流量累積破億，為完成和影迷的「裸泳」之約，開玩笑表示選定在小琉球海邊全裸下水，找機會解放屁股。

錢氏父子5日在小琉球玩自由潛水，看海龜以及當地知名的沉船景點，錢小豪說：「兒子在香港都有玩潛水，但是香港海邊的水比較濁，這邊比較清，可以看很遠。」此次天倫旅遊算是自由行，沒有安排太多行程，「在台灣像家一樣，到處走走散步，吃些在地的美食。」 7日父子倆就會回到高雄，會帶著兒子去左營，看看他1992年拍攝中視連續劇《軍官與淑女》的場景。

錢穎德月底就將赴英國，一去就是好幾年，父子可能幾個月才碰一次面，是他們第一次長時間分離，但錢小豪不擔心兒子交友情況，「交女朋友沒關係，英國的、台灣的、香港的都可以，只是他現在還不會喜歡女生，去海邊有女生一起他都覺得麻煩。」錢小豪返回香港後將在17日擺設出道40周年的盛大餐敘，屆時將宴請300位影迷吃飯，屆時弟弟錢嘉樂、弟媳湯盈盈等同公司港星均會出席。

錢小豪今日遇毛毛細雨，還是玩得盡興。

(中時 )