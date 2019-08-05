全球最紅的手遊改編動畫《憤怒鳥玩電影》回來了，續集《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》英文版找來原班人馬再度回鍋為明星鳥配音外，索尼影業也在5日加碼宣布，續集裡相當搶戲的可愛鳥寶寶們，分別是由「神力女超人」蓋爾加朵、奧斯卡影后妮可基嫚及奧斯卡最佳女配角的薇拉戴維斯的女兒們所擔任配音。

在最新曝光的精彩片段中，「星二代」鳥寶寶依然不改自己的調皮本性，在一次海邊的嘻笑玩鬧之中把自己的弟妹鳥蛋給弄丟，就在鳥鳥們與綠豬們在試圖化敵為友尋求休戰之際，這些最可愛的鳥寶寶們為了要救回自己的弟妹，意外踏上一條搞笑驚險的史詩之旅。

本次時隔3年的回歸將故事主旨放在「豬對手變成豬隊友」，一手催生《憤怒鳥玩電影》的幕後推手製片約翰柯恩就笑說，這些一直以來互看不順眼的豬與鳥兒，必須要放下長年的猜疑與成見，「這就像《復仇者聯盟》對上了《星際異攻隊》，為了要維持地球的和平，這些豬與鳥不得不收起彼此的稜角，學著相互信任與合作才能生存。」電影14日在台上映。

(中時 )