秋行軍蟲入侵金門，全島近2000公頃高粱田面臨「蟲蟲危機」。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯下鄉勘查秋行軍蟲防治作業，呼籲農友要有長期抗戰的準備。（李金生攝）

▲4所大學師生團隊跨海會診，期望找到最佳噴藥防治方式。（李金生攝）

秋行軍蟲入侵金門，全島近2000公頃高粱田面臨「蟲蟲危機」，農委會防檢局5日帶領屏東科技大學等4所設有植物醫學等相關科系的師生團隊跨海會診，希望盡快降低蟲口數，有效控制族群繁衍速度。

縣長楊鎮浯也在下鄉赴沙崗農地，實地了解噴藥防治現況時強調，秋行軍蟲具遷飛快、繁殖力高、寄主廣、破壞力強等特性，在短短幾年間從原生的美洲熱帶和亞熱帶地區，迅速擴散至非洲、亞洲等地區，縣防疫所已緊急採購防治藥劑，因應全島契作高粱第1次全面用藥需求，農友也要有加強田間巡視和通報工作，長期抗戰的準備。

在農委會防檢局的整合下，包括台灣大學、中興大學、嘉義大學及屏東科技大學等4所有植物醫學及相關科系的研究團隊昨跨海會診，除將進行10種公告緊急防治藥劑的藥效試驗，找出最適合金門環境與物種的防治方式外，同時也將針對除高粱、小麥以外，其它也可能遭秋行軍蟲入侵的花生、地瓜及許多十字花科蔬菜，進行潛在性的危害調查。

屏科大教授陳文華強調，根據國際文獻報告，秋行軍蟲的寄主範圍廣達353種作物，金門地區因作物栽種規模、地理位置等諸多因素，中央將投入相當資源進行防治研究，做為未來防治秋行軍蟲的重要參考。

縣府建設處代處長文水成說明，目前防疫所已採購的殺蟲劑賜諾特與諾伐隆，可有效對付秋行軍蟲，且與過往的劇毒農藥相較，對環境與非目標物種危害較少，同時也不會有人體殘留問題。

縣防疫所長林政道也強調，目前以藥劑防治為主，並搭配微生物防治、費洛蒙製劑等綜合管理，民眾如發現秋行軍蟲，主動通報確認後，防治藥劑及第1次施藥所需工資均由政府負擔。民眾可透過「防檢局防疫小尖兵臉書」、「防檢局[email protected]」、「農作物天然災害即時回報APP」，或撥打防檢局通報專線0800-039-131等管道進行通報。

(中時 )