彰化縣埤頭工業區5日上午傳出疑似氣爆事件的福峰製酒工廠，酒廠負責人蕭明仁曾是彰化縣小英後援會的榮譽總會長，因曾在出席《勞基法》修法時脫口「台灣勞工沒有過勞死，有也是本來就有病」引發全國議論，還遭網友譏諷、封他為「幹話王」；氣爆事件後蕭低調現身酒廠，但不願受訪。

位在彰化縣埤頭工業區的福峰製酒上午發生疑似氣爆事件。(謝瓊雲翻攝)

氣爆起火然後共造成現場4名工人首當其衝遭波及，2人輕傷、另2人全身二度燒燙傷面積分別達46％和75％，送往彰基醫院搶救，有生命危險；出事的福峰製酒不願說明氣爆原因，有待警消調查釐清。

彰化縣消防局指出，上午10點16分獲報趕到時已無火煙，只見位在廠區後方的鍋爐、儲油槽都已被炸開一個大洞、嚴重扭曲變形，爆炸原因正由調查人員鑑識、釐清當中；酒廠員工三緘其口，酒廠董座蕭明仁亦拒絕受訪。

蕭明仁前年曾擔任小英後援會彰化縣榮譽總會長，在勞基法修法時以資方代表身分出席公聽會，曾語出驚人說「台灣勞工哪有過勞死，如果有也是本來就有病」，引發熱議。

彰基外傷中心主任陳偉雄說，49歲洪男全身有75％二度燒燙傷，到院立即插管搶救；39歲張男二度燒燙傷也達46％，兩人皆有生命危險，以大量輸液、進行疼痛緩解。送往二基的另兩名工人雖無生命危險，仍須留院觀察；其中39歲吳男因吸入性嗆傷導致肺水腫，61歲蔡男背部遭鋼架壓傷。

2005年創立的福峰酒廠，資本額2900萬元，曾榮獲2016年彰化縣政府幸福企業甄選「一星獎」，生產的高粱酒也獲台灣百大及台灣燈會十大伴手禮，本土歌王劉福助、金曲獎台語歌后張秀卿都為酒廠生產的黑蒜頭酒及料理米酒代言。

(中時 )