幼兒園學童陪著獨居長輩共度父親節，這天長輩臉上都掛滿笑容。（林和生攝）

每年8月是許多家庭歡慶父親節的日子，但長期照顧孤老的華山基金會發現，生活在社會角落的獨居長輩，不少人膝下無子女，幾乎無法感受節慶的歡愉，社工因此安排幼稚園學童陪這群阿公過節，也有餐廳老闆搬出手路菜幫著補身，讓他們享受這難得時光。

「從來不知道什麼是父親節」，獨居數十年的陳姓阿公終身未娶，節日總是孤單一人，嘴上說習慣，眼神中卻透露著渴望和其他人一起共度的期待，華山麟洛站長盧姵廷說，類似情況比比皆是，因此有了幫長輩圓夢的計畫。

父親節辦桌訊息傳到餐廳老闆黃展鵬耳裡，他決定一同參與。為讓活動辦得熱鬧，5日上午，鄰近幼兒園學童先到餐廳扮演「一日子女」，從歌舞唱跳到幫著長輩捶背，最後送上親手寫下的卡片，看得大夥笑得合不攏嘴。

黃展鵬則獻上祖傳3代的阿公手路菜共10道菜餚，讓大家吃的津津有味，他說，自己年輕時北漂打拚，有感於父母親年邁，才決定回鄉接手經營食堂，看到這些長輩就想到自己家人，讓他們吃得開心，自己也快樂。

72歲馮順雄在吃完午餐後，手裡握著剛收到的卡片說，這張紙比任何東西都還珍貴，年輕時因為玩音樂而過了適婚年紀，一個人單身到老，如今竟然收到「孩子」的卡片，說什麼都要擺在床頭，早晚各看一遍，此話一出，同桌的伙伴都跟著會心一笑。

(中時 )